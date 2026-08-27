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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مركز حضانات غير مرخص وضبط 8 منشآت طبية مخالفة خلال حملة لإدارة العلاج الحر ببني سويف

غلق مركز صحي ببني سويف
غلق مركز صحي ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، أمس،وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتكليف من الدكتور هاني جميعةوكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، حيث استهدفت عددًا من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، وأسفرت عن غلق مركز حضانات غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية، مع تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما شملت الحملة المرور على 5 معامل للتحاليل الطبية و3 عيادات خاصة غير مرخصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، لمخالفتها أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور كريم محمد، والدكتورة رغدة محمد، والدكتورة فاطمة مصطفى، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، حيث تم فحص مدى استيفاء المنشآت للاشتراطات والتراخيص القانونية والصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

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