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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني: لم نستهدف تشاد بالطائرات المسيرة

وزير خارجية السودان محيي الدين سالم
وزير خارجية السودان محيي الدين سالم
القسم الخارجي

أكد وزير خارجية السودان محيي الدين سالم، يوم الخميس أن الجيش السوداني لم يستهدف تشاد بالطائرات المسيرة، في إشارة إلى الأنباء التي ترددت مؤخرا حول هجوم استهداف مناطق حدودية تشادية.

وأضاف وزير الخارجية السوداني في تصريحات لفضائية "العربية" "لا نحتاج إلى مزيد من التوتر مع إثيوبيا، وندعوها إلى حسن الجوار والتفكير في السلام".

وخلال الأسابيع الماضية أعلن الجيش السوداني في أكثر من مناسبة إسقاط طائرات مسيرة قادمة من إثيوبيا في إطار الحرب الدائرة بالبلاد مع قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية السودانية متابعتها وباهتمام ما تم تداوله من تصريحات وإدعاءات بشأن وقوع إعتداء سوداني على أراضي جمهورية تشاد.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها ؛ على أحترام حكومة جمهورية السودان الكامل لسيادة جمهورية تشاد ووحدة أراضيها

وسلامة حدودها، وحرصها الثابت على علاقات الأخوة وحُسن الجوار والمصالح المشتركة التي تربط الشعبين.

وأضافت الخارجية السودانية، أنه في هذا السياق، تستغرب وزارة الخارجية صدور مواقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة، كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة السودانية تضطلع بواجبها الدستوري في الدفاع عن سيادة

وزير الخارجية السوداني الطائرات المسيرة تشاد محيي الدين سالم

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