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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للخماسي الحديث بعد نتائج بطولة العالم تحت 15 سنة بإسبانيا

المنتخب الوطني للناشئين للخماسي الحديث
المنتخب الوطني للناشئين للخماسي الحديث
إسلام مقلد

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، والجهاز الفني والطبي والإداري، ولاعبي المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 سنة، بعد الإنجاز المميز الذي حققه المنتخب في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وهنأ الوزير أبطال مصر بعد تتويج منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، بعد تصدره الترتيب برصيد 3721 نقطة، عن طريق الثلاثي إياد عثمان وأحمد عبد الرحمن ومارك لبيب، في إنجاز  يضاف إلى سجل إنجازات الخماسي الحديث المصري على المستوى الدولي.

كما أشاد جوهر نبيل بالإنجاز الفردي للبطل إياد عثمان، بعد حصوله على الميدالية البرونزية برصيد 1238 نقطة، إلى جانب الأداء القوي للبطل أحمد عبد الرحمن الذي جاء في المركز الرابع برصيد 1243 نقطة، ومارك لبيب صاحب المركز الخامس برصيد 1230 نقطة، وإياد السبخي   الذي احتل المركز السادس برصيد 1224 نقطة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث المنتخب الوطني للناشئين بطولة العالم للخماسي الحديث الخماسي الحديث

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