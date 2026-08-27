وزير التخطيط : 294.1 مليار جنيه إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي في 6 أشهر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغ 294.1 مليار جنيه .

وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف مقدمة برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تنعكس بصورة إيجابية على نتائجه المالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات تقوية الهيكل الرأسمالي للبنك حتى يتمكن من العودة إلى أداء دوره في دعم المشروعات التنموية.

وأضاف أن البنك كان متوقفًا خلال العامين الماضيين أو أكثر عن تنفيذ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية، نتيجة وجود مديونيات متراكمة كان يتعين تسويتها لتحسين مركزه المالي.

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق بنهاية العام المالي 2024/2025 تحولًا تاريخيًا من الخسارة إلى الربحية، بعدما سجل صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي السابق.