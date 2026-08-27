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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القابضة للصناعات الكيماوية: 55 مليون دولار استثمارات لتطوير خطوط إنتاج سبائك السيليكون منجنيز

الصناعة
الصناعة
هاني حسين

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة سيناء للمنجنيز، التي تأسست عام 1957، تعد إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة، وتعمل في إطار توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات ودعم الصناعات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح هلال، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة تنتج عددًا من المنتجات التي تدخل في صناعات مختلفة، من بينها الكاولين والجبس وسبائك الفيرو منجنيز والرمال عالية النقاء، فيما يتمثل منتجها الرئيسي حاليًا في سبائك السيليكون منجنيز، مشيرًا إلى أن الخط الإنتاجي الحالي يبلغ إنتاجه نحو 19 ألف طن.

وأضاف أن الشركة تعاقدت على إنشاء خط إنتاج جديد، مع خطط للتعاقد على خط ثالث، بهدف الوصول إلى إنتاج 50 ألف طن من سبائك السيليكون منجنيز خلال العامين المقبلين، تنفيذًا للتوجيهات المستهدفة لزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن تنفيذ الخط الإنتاجي الجديد يستغرق نحو 14 شهرًا، على أن يبدأ التعاقد على الخط التالي خلال شهرين أو 3 أشهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات المخصصة للخطين وتحديث الخط الحالي يبلغ نحو 55 مليون دولار.

وأكد أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة الأصول وخفض استهلاك الطاقة، إلى جانب العمل على استخدام مصادر طاقة بديلة، مشيرًا إلى وجود خطة لإنشاء خط جديد لإنتاج الكاولين المكلسن بطاقة تصل إلى 50 ألف طن، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، مع وجود شركات أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع.

وأوضح أن الكاولين المكلسن يدخل في صناعات السيراميك والورق والأصباغ والأسمنت وغيرها من الصناعات، لافتًا إلى أن الشركة تعمل كذلك على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الشركات الـ14 التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصبحت تحقق أرباحًا، باستثناء شركة الدلتا التي كانت متوقفة منذ أكثر من 6 سنوات، موضحًا أن العمل جارٍ لإعادة تأهيلها، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال الربع الثاني من العام المقبل لتعود إلى دعم الصناعة الوطنية.

السيليكون منجنيز السيليكون منجنيز مصر الطاقة

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