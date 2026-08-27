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مليار دولار .. إنرجيان تجري محادثات لشراء أصول نفط وغاز لـ بي بي في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مليار دولار .. إنرجيان تجري محادثات لشراء أصول نفط وغاز لـ بي بي في مصر

ارشفية
ارشفية
صدى البلد

أبلغ مصدران مطلعان رويترز بأن شركة إنرجيان لإنتاج الغاز تجري محادثات حصرية لشراء بعض أصول شركة ​بي.بي في قطاع التنقيب والإنتاج للنفط والغاز في مصر.


وأوضح المصدران ‌أن الصفقة، التي قد تدر نحو مليار دولار لشركة بي.بي، تشمل حصصها في أصول غرب دلتا النيل البحرية المنتجة، المملوكة لها بالاشتراك مع شركة ​هاربور، وحصتها البالغة 50 بالمئة في امتياز التمساح في شرق ​البحر المتوسط.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.

وكانت شركة إيني، المالك المشارك في حقل التمساح، ⁠أعلنت هذا العام عن اكتشاف ما يقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة ​من الغاز بعد حفر بئر دينيس غرب. وقالت إيني هذا الأسبوع ​إن الشركتين والدولة المصرية تعمل على اتخاذ قرار استثماري نهائي لهذا الاكتشاف في الأشهر القليلة المقبلة.

رويترز الغاز في مصر شركة ​هاربور

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