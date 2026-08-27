قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة بالدوري
شرط محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي
من المحكلة للشعرات النبوية .. ماذا يوجد بداخل غرفة مقتنيات الرسول بمسجد الحسين؟
الشيكارة بـ2000 جنيه .. سؤال برلماني لكشف لغز تسرب الأسمدة المدعمة
أزمة مالية تضرب إسرائيل.. رئيس أركان الاحتلال: "الخزينة فارغة" ولدينا أكثر من جبهة حرب
الداخلية حسمت الجدل.. شروط وحالات التنازل عن فرصة حج القرعة 1448هـ - 2027
إثيوبيون يهربون المخدرات.. حرس الحدود السعودي يضبط 900 كجم من القات
كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها
كارثة تهز نيبال.. 17 ألف طفل في قبضة الفيضانات المدمرة
إثيوبيا على صفيح ساخن .. الاتحاد الأوروبي يحذر من تجدد القتال في تيجراي
النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي لـ مونوريل غرب النيل لـ8 محطات
استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق والرسوم وموعد الاستلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إثيوبيا على صفيح ساخن .. الاتحاد الأوروبي يحذر من تجدد القتال في تيجراي

الحرب في تيجراي
الحرب في تيجراي
ناصر السيد

حذر الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الغربية من أن أي تجدد للقتال في إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا سيزيد من معاناة المنطقة التي تعاني أصلاً من الجفاف واحتياجات إنسانية ملحة، داعين في الوقت نفسه إلى استئناف تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2022.

صدر هذا التحذير في بيان مشترك صادر عن وفود الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسفارات كندا والنرويج والمملكة المتحدة في أديس أبابا.

وأعربت البعثات الدبلوماسية عن متابعتها للتطورات في شمال إثيوبيا بقلق بالغ، وحثت جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم.

كما رحب البيان باستئناف المشاورات التي يجريها الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، بما في ذلك اجتماعاته الأخيرة في أديس أبابا وميكيلي.

يأتي هذا النداء المشترك في وقتٍ كثّف فيه أوباسانجو جهوده الدبلوماسية بشأن المخاوف المتعلقة بمدى استدامة اتفاقية السلام التي أنهت حرب تيجراي التي استمرت عامين في نوفمبر 2022.

أنهت اتفاقية وقف إطلاق النار في منطقة تيجراي (CoHA) القتال واسع النطاق بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، إلا أن العديد من بنود الاتفاقية لا تزال عالقة بعد مرور ما يقارب أربع سنوات.

ومن بين القضايا العالقة: وضع غرب تيجراي، وعودة النازحين داخلياً، والمسائل السياسية المحيطة بجبهة تحرير شعب تيجراي، والترتيبات الأمنية الأوسع نطاقاً.

يواصل أوباسانجو انخراطه في الجهود الرامية إلى ترسيخ عملية السلام بصفته الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي وقد سافر إلى ميكيلي في يونيو لإجراء محادثات تركزت على تنفيذ اتفاقية السلام وخطر تجدد الصراع.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ميكيلي في 24 أغسطس التقى أوباسانجو برئيس تيجراي، ديبريتسيون جبريمايكل. 

أفادت سلطات تيجراي بأن الاجتماع أبرز غياب متابعة جادة لمحادثات يونيو.

ووفقًا للإدارة الإقليمية، فقد حُدِّدت خمس قضايا في يونيو كنقاط انطلاق محتملة للحوار مع الحكومة الفيدرالية، وهي: رفع الحصار الاقتصادي والحصار المفروض على تيجراي؛ وإنهاء الحصار العسكري وتهدئة الوضع الأمني؛ واستعادة الأراضي التي تصفها تيجراي بأنها محتلة؛ وتيسير عودة النازحين داخليًا بشكل آمن وكريم؛ واستعادة الوضع القانوني والسياسي لجبهة تحرير شعب تيجراي.

وأوضحت سلطات تيجراي أن أوباسانجو أشار إلى أنه سيعود في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد التشاور مع السلطات الفيدرالية، إلا أن المتابعة المتوقعة لم تتم.

وقالت السلطات الإقليمية إن الاجتماع الأخير لم يُسفر عن أي مقترحات جديدة أو دليل على إحراز تقدم ملموس من جانب الحكومة الفيدرالية ومع ذلك، أكدت استعدادها للمشاركة في حوار جاد ومحدد المدة بدعم من شركاء دوليين رئيسيين.

وقال الاتحاد الأوروبي وشركاؤه إن العواقب الإنسانية ستكون وخيمة للغاية، نظرًا لأن إقليم تيجراي يُعاني بالفعل من الجفاف واحتياجات إنسانية كبيرة.

إثيوبيا على صفيح ساخن الاتحاد الأوروبي إقليم تيجراي الحكومات الغربية شمال إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

زيزو

شبانة: الزمالك تسلم رسميا قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو

الدكتور حسام عبدالغفار

«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

ترشيحاتنا

وزارة الصحة العامة اللبنانية

لبنان: شهيدة و6 جرحى في غارة إسرائيلية على عربصاليم

وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إرساء «ضوابط للذكاء الاصطناعي»

راتكو ملاديتش

وفاة راتكو ملاديتش جزار البوسنة في لاهاي عن 84 عاما

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد