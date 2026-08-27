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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القابضة للصناعات الكيماوية: نستهدف صادرات بنحو 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،
العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،
هاني حسين

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للخامات المتاحة يمثلان أساسًا لجذب الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية.

وأوضح هلال، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن توافر الخامات الأولية، إلى جانب الخبرات المتراكمة داخل الشركات التابعة، يعزز فرص التوسع في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن شركة سيناء للمنجنيز تمتلك خبرات كبيرة في الصناعات التي تعمل بها.

وأضاف أن تطوير الصناعات القائمة يركز على رفع الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة، لافتًا إلى وجود اهتمام استثماري بعدد من الصناعات، من بينها كلسنة الكاولين وصناعة الزجاج المسطح المستخدم في إنتاج الخلايا الشمسية، إلى جانب زجاج «Tube» المستخدم في الصناعات الطبية.

وأكد أن توافر هذه الخامات الأولية يجعل تلك المشروعات جاذبة للاستثمارات، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في هذه الصناعات التي وصفها بالحيوية، لما تسهم به في سد الفجوة الاستيرادية وتحقيق عائد دولاري من خلال التصدير، مشيرًا، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول بحجم صادراتها إلى نحو 30 مليار جنيه. 

الصناعات الصناعات الكيماوية اخبار التوك شو الطاقة السيليكون

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