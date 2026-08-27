إصابة 3 طلاب في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

أصيب 3 طلاب، اليوم الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية بأحد شوارع قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.



تفاصيل الحادث

وتلقى مرفق الإسعاف بالوادي الجديد بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الكفاح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد عطية محمد، 15 عامًا، وإسلام حسن إبراهيم، 15 عامًا، وأحمد عماد السعيد، 15 عامًا، وجميعهم من الطلاب.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وصولهم إلى المستشفى، مع إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.