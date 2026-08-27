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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من عمر مرموش بعد انتقاله إلى توتنهام

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

كشف الدولي المصري عمر مرموش عن حماسه لخوض تجربة جديدة بقميص توتنهام هوتسبير، مؤكدًا أن فكرة الانتقال إلى النادي اللندني جذبته بقوة، خاصة بعد حديثه مع المدير الفني.

وقال مرموش في تصريحات عبر المنصات الرسمية لتوتنهام، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد إتمام انتقاله، مشيرًا إلى أنه يتطلع بشدة لبداية مشواره مع الفريق والتعرف على جماهير النادي.

وأوضح المهاجم المصري أن توتنهام يُعد من أكبر الأندية في إنجلترا والعالم، مؤكدًا أن المشروع الذي عرضه النادي كان عاملًا مهمًا في قراره، إلى جانب الحوار الذي جمعه بالمدير الفني والذي ترك لديه انطباعًا إيجابيًا.

وكان توتنهام أعلن رسميًا ضم مرموش من مانشستر سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يُلزم النادي بشرائه نهائيًا في صيف العام المقبل، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 22.

ومن المنتظر أن يسجل مرموش ظهوره الأول مع توتنهام أمام نيوكاسل، يوم السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وخاض مع الفريق 62 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 6 آخرين، كما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

عمر مرموش مانشستر سيتي توتنهام

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