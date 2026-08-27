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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف من تفشي الملاريا في ألمانيا بعد وفاة وإصابة 6 موظفين في فرانكفورت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

توفي موظفان وأصيب 4 آخرون بمرض الملاريا في مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاماً في ألمانيا، وفق ما أعلنته شركة تشغيل المطار "فرابورت" والسلطات الصحية المحلية.

وأوضحت السلطات أن المصابين الستة من العاملين الذكور ويعملون في مواقع وأدوار مختلفة داخل المطار.

 وتم نقل الأربعة الناجين إلى المستشفى، وهم يتلقون العلاج ويتعافون حالياً، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

عدوى نادرة سببها بعوضة وصلت على متن طائرة

يرجح مسؤولو الصحة أن العدوى نجمت عن بعوضة من نوع "الأنوفيلس" دخلت البلاد على متن طائرة، في ظاهرة نادرة تعرف باسم "ملاريا المطار".

 وتحدث هذه الحالة عندما تنتقل بعوضات مصابة عبر الطائرات أو الشحنات وتلدغ أفراداً في مطار الوجهة أو محيطه.

وأفاد معهد روبرت كوخ، وكالة مكافحة الأمراض التابعة للحكومة الألمانية، بأنه تم رصد أول 4 حالات في منتصف يوليو، بعد ظهور الأعراض على الموظفين بين 4 و6 يوليو.

وبحسب المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة "RIVM"، أكدت الفحوصات أن التفشي سببه طفيل "المتصورة المنجلية"، وهو أخطر أنواع طفيليات الملاريا.

تحقيقات جارية لتحديد مصدر البعوضة

وتتولى إدارة الصحة العامة في فرانكفورت تنسيق التحقيق الجاري، ويجري حالياً فحص عينات دم للعمال لمعرفة ما إذا كانت اللدغات ناجمة عن حشرة واحدة أو عدة حشرات.

كما تخضع البعوضات التي تم اصطيادها عبر مصائد نصبت في محيط أرض المطار لاختبارات جينية في معهد الطب الاستوائي بمدينة أنتويرب البلجيكية، لتحديد النوع الدقيق والأصل الجغرافي لها.

وقال بيتر تينمان، رئيس قسم الصحة في فرانكفورت لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، إن الحشرة المسؤولة يُرجح أنها نفقت بالفعل، مؤكداً أن الخطر على السكان المحليين لا يزال ضئيلاً.

تحذيرات صحية ونصائح للموظفين

وأوصت شركة "فرابورت" جميع موظفي المطار باستشارة طبيب فور ظهور أي أعراض محتملة.

وذكرت وزارة الخارجية في إرشاداتها الصحية أن العلاج المبكر للملاريا فعال للغاية، لكن إهمال الحالات الشديدة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغيبوبة أو الوفاة.

وأكد معهد روبرت كوخ أن المصابين لا يملكون تاريخ سفر خارجي حديث، لافتاً إلى أن الأطباء غالباً ما يتأخرون في إجراء فحوص الملاريا للحالات المحلية، وهو ما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة.

حالات نادرة في أوروبا الغربية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الملاريا تنتقل فقط عبر لدغات البعوض ولا تنتقل مباشرة بين البشر، وتعد حالات الإصابة المحلية في المطارات نادرة جداً في أوروبا الغربية.

 وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن آخر حادثة موثقة من هذا النوع في مطار فرانكفورت كانت في عام 2023.

ألمانيا الملاريا بعوضة الملاريا

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