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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بخير وفي البيت .. نجل أمل إبراهيم ينفي نقلها إلى المستشفى

أمل إبراهيم
أمل إبراهيم
سعيد فراج

حرص موقع صدى البلد الإخباري، على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة أمل إبراهيم، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول نقلها للمستشفى صباح اليوم الخميس 27 أغسطس. 

ونفى نجل أمل إبراهيم، ما تردد حول نقل والدته للمستشفى وتعرضها لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنها تمكث حاليًا داخل المنزل، وعلق قائلًأ: «الوالدة بخير وفي البيت وما راحتش المستشفى.. مش عارف ايه الأخبار اللي اتنشرت دي». 

أمل إبراهيم 

كشفت الفنانة القديرة أمل إبراهيم عن اسمها الحقيقي، وهو عبلة إبراهيم، موضحة أن اسم" أمل"، أطلقته عليها أسرتها من كثره حبهم وأملهم فيها.

وذكرت "إبراهيم "خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة" الحياة"، أنها بدأت حياتها المهنية في وظيفة إدارية داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري ،إلى أن اكتشفها المخرج فايق إبراهيم.

وأضافت الفنانة الكبيرة، أن أول أعمالها السينمائية ،كان فيلم "أمهات في المنفى"، مشيرة إلى أن فيلم" أيام الغضب "مع الفنانة إلهام شاهين ،كان من أبرز محطاتها الفنية، حيث حصلت عن دورها في الفيلم على ست جوائز.

وأكدت "إبراهيم"، أن أكثر الفنانين تأثيرا في حياتها كان الفنان القدير  محمود  ياسين والفنان الكبير عادل إمام، لافتة إلى أن من أشهر الجمل التي اشتهرت بها مع عادل إمام كانت جملة "بطرشني يا مرزوق" والتي ظلت الجماهير ،ترددها معها في الشارع لسنوات طويلة.

وأشارت الفنانة القديرة، إلى أنها تعرفت على الفنان يحيى الفخراني حين كان طبيبا بشريا في مستشفى التليفزيون بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء عملها في التليفزيون المصري.

وأضافت أن من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبها كان مشاركتها في فيلم الكيت كات مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أنه من أحب الأعمال، في مسيرتها الفنية.

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