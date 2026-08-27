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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يجتمع بمجلس نقابة المهن الموسيقية قريبا

مصطفى كامل
مصطفى كامل
محمد سعيد

أكدت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، الأنباء التي ترددت حول اعتزام النقيب العام مصطفى كامل، لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة. 

وأوضحت المصادر، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل سوف يناقش خلال الاجتماع المستجدات الإدارية بالنقابة والإنجازات المحققة وملف حفلات الصيف، وتعرضه والنقابة لحملات تشوية وإساءة من قبل البعض. 

وكشفت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع، وينتظر تحديده خلال الأيام المُقبلة. 

طارق الشناوي ينتقد مصطفى كامل 

ويأتي ذلك بعد المنشور الذي كتبه الناقد الفني طارق الشناوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانتقد فيه أداء مصطى كامل، في إحدى الحفلات، ووصف صوته بالنشاذ. 

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل بداية أزمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أن علاقته بمصطفى كامل كانت في البداية قائمة على التقدير المتبادل، وأن نقيب المهن الموسيقية سبق ودعاه للمشاركة في الندوات والحديث عن تطلعات النقابة ومستقبل الفن.

أوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة مودرن Mti، أن نقطة الخلاف بدأت بعد اعتراضه على قرار نقابة المهن الموسيقية بترشيح مصطفى كامل للحصول على تكريم رسمي من وزارة الثقافة، معتبرًا أن القرار يمثل خطأً قانونيًا جسيمًا كان يجب تجنبه، حفاظًا على قيمة الجوائز والتكريمات الرسمية وعدم تشويهها.

ودافع طارق الشناوي عن وصفه صوت مصطفى كامل بـ«النشاز» أثناء غنائه عددًا من أغاني كبار المطربين، مؤكدًا أن ما قاله يدخل في إطار التقييم والنقد الفني، ولا يندرج تحت السب أو القذف، وأن القانون لا يعاقب إلا على السب والقذف.

ورد الشناوي -أيضًا- على الانتقادات التي طالته بسبب مظهره خلال المهرجانات السينمائية، موضحًا أن ارتداء «السموكينج» يقتصر على حفلي الافتتاح والختام، بينما يمكن ارتداء الملابس الصيفية الكاجوال خلال الفعاليات اليومية للمهرجانات، خاصة المهرجانات الصيفية مثل مهرجان الجونة.

مصطفى كامل طارق الشناوي نقابة المهن الموسيقية

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