روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من تركيا بإطلالة كاجوال أنيقة

تستمتع الفنانة روجينا بعطلتها الصيفية في تركيا، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

وظهرت روجينا خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلونًا وتيشيرت باللون الأبيض، ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها الذي حرص على ترك العديد من التعليقات.

ومن أبرز تعليقات المتابعين: «إيه الحاجات الحلوة دي بقا»، و«ما شاء الله»، و«حلويات»، و«بجد عسولة»، و«تركيا نورت».

روجينا في «حد أقصى»

وكانت آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «حد أقصى»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح»، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعدما يُودع في حسابها مبلغ مالي ضخم، لتجد نفسها متورطة في عالم غسيل الأموال.

وتخوض «صباح» برفقة زوجها رحلة مليئة بالمخاطر، في ظل مطاردة عصابة وضغوط اجتماعية متزايدة، لتكشف الأحداث تأثير قرار عابر على حياة الإنسان ودفعه إلى أقصى حدود التحمل.

وشارك في بطولة مسلسل «حد أقصى» كل من محمد القس، خالد كمال، محمود قابيل، بسنت أبو باشا، فدوى عابد وإيفا، والعمل من إخراج مايا أشرف زكي