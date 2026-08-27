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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك في قضية زيزو.. مهلة 10 أيام لتقديم مستندات التظلم

زيزو
زيزو
يارا أمين

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التظلم المقدم من القلعة البيضاء على قرار لجنة شؤون اللاعبين الخاص بـ أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر أن لجنة الاستئناف منحت الزمالك مهلة 10 أيام لتقديم المستندات المؤيدة لما جاء في التظلم، مشيرًا إلى أن النادي جاهز بكافة المستندات التي تدعم موقفه.

وأضاف أن الزمالك سيقوم بتقديم المستندات إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المهلة المحددة، مؤكدًا استعداد النادي للتعاون الكامل مع الاتحاد وتلبية جميع الطلبات اللازمة من أجل حسم الملف.

وشدد المصدر على أن الزمالك سيقدم أي مستندات إضافية يطلبها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في استكمال الإجراءات الخاصة بالقضية والانتهاء منها

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