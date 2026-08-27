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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو وكاتس: لا إعمار لغزة قبل نزع سلاح حماس.. ومعبر إيرز لن يفتح

نتنياهو وكاتس
نتنياهو وكاتس
القسم الخارجي

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس التقارير التي تفيد بأن المؤسسة الدفاعية تستعد لفتح معبر إيرز لدخول البضائع. 

وفي بيان مشترك، قالا: "لا توجد أي توجيهات لفتح معبر إيرز للبضائع، وسياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس من أسلحتها ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يأتي ذلك في ظل استمرار المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة، حيث كشفت "يديعوت أحرونوت" أن حكومة الاحتلال اتخذت خطوات رسمية لتطبيق خطة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، من بينها إنشاء مديرية خاصة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أصدر في مارس 2025 قرارًا للتحضير لنقل سكان القطاع، فيما أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات بإنشاء المديرية، وكلف جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال الفلسطينيين.

نتنياهو وكاتس لا إعمار لغزة نزع سلاح حماس معبر إيرز رئيس الوزراء الإسرائيلي فتح معبر إيرز

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