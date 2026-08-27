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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ النخيل في العجمي بالإسكندرية

الشاب الغريق
الشاب الغريق
أحمد بسيوني

أنهت قوات الإنقاذ النهري وغواصو الخير بالإسكندرية، اليوم، عمليات البحث عن شاب تعرض للغرق بمياه شاطئ النخيل بمنطقة العجمي غرب المحافظة، بالعثور على جثمانه وانتشاله من المياه، بعد جهود استمرت منذ وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يدعى «أحمد. أ. م»، أثناء تواجده داخل مياه البحر بشاطئ الفردوس، حيث وقع الحادث في حوالي السادسة مساءً.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال التمشيط والبحث داخل المياه، بمشاركة عدد من غواصي الخير، وسط متابعة مستمرة لمحيط المنطقة.

وبعد تكثيف عمليات البحث، تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد موقع الشاب وانتشال جثمانه من مياه البحر، ليتم نقله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق التي تتولى مباشرة الإجراءات القانونية، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الإسكندرية انتشال جثمان غرق غواص

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