قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: التعاون الاقتصادي والقضايا الدولية على مائدة القمة المصرية الصينية

التعاون المصري الصينى
التعاون المصري الصينى
شيماء جمال

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن لقاءات القمة بين الدول عادة ما تتناول مستويين من القضايا، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية، والثاني بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح خلال لقاء على الفضائية المصرية، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين تشمل بحث سبل تدعيم التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب توطين الصناعة الصينية في مصر.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للصين، باعتبارها مدخلًا للقارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، فضلًا عن موقعها الجغرافي ووجود قناة السويس، وهو ما يعزز أهمية التعاون بين البلدين.

وأضاف أن القضايا ذات الاهتمام المشترك تشمل الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، إلى جانب القضايا الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه الملفات تشهد تبادل وجهات النظر بين البلدين خلال لقاءات القمة.

القمة المصرية الصينية التعاون الاقتصادي القارة الأفريقية مصر الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

تطوير مصر

قفزة الـ 321%.. كيف صنعت تطوير مصر واحدا من أسرع معدلات النمو العقاري؟

جانب من الاحتفالية

اعتراف دولي من المنظمة العالمية بتصدر جامعة العلمين تعزيز الصحة في مصر وإفريقيا

جولة تفقدية للمجلس القومي للإعاقة بمحافظة الإسكندرية

ضمن أسرتي قوتي.. القومي للإعاقة يتفقد الخدمات الطبية والتأهيلية بالإسكندرية

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد