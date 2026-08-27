قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
حدادا على ضحايا الحرائق.. تبون يعلن الحداد 3 أيام في الجزائر
القومية لسلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية
السفير محمود علام لـ صدى البلد: زيارة الرئيس الصيني تفتح باب نقل وتوطين تكنولوجيا صناعات حيوية
قرار عاجل بالتوسع في تنظيم الرحلات المدرسية للمشروعات القومية بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج

وفاة عريس سوهاج
وفاة عريس سوهاج
كريم ناصر

شهدت إحدى قاعات الأفراح بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر أسرة وأصدقاء عريس شاب، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة خلال حفل زفافه؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في واقعة تحولت معها أجواء الفرح إلى حالة من الحزن والصدمة.

وقال شاهد عيان إن الشاب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده داخل قاعة حفل الزفاف، في الوقت الذي كان يحتفل فيه مع أسرته وأصدقائه بزفافه، موضحًا أنه تم نقله إلى المستشفى باستخدام سيارة الزفاف، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالأزمة التي تعرض لها.

وأضاف الشاهد أن العريس، البالغ من العمر 27 عامًا، كان يعمل مدرسًا، ويتمتع بسيرة طيبة بين أبناء بلدته وزملائه، وكان معروفًا بحسن تعامله مع الجميع، فضلًا عن تفوقه والتزامه في عمله.

وأوضح أن العريس كان يبدو بصحة جيدة قبل الواقعة، ولم تظهر عليه أي أعراض مرضية أو علامات تشير إلى تعرضه لوعكة صحية، كما أكد أنه لم يكن من المدخنين، ولم يكن معروفًا عنه اتباع عادات صحية سيئة.

وخيمت حالة من الحزن والذهول على أسرة العريس وأصدقائه وأبناء المنطقة، خاصة أن رحيله جاء بصورة مفاجئة وفي يوم كان من المفترض أن يمثل بداية جديدة في حياته.

وتحولت ليلة الزفاف التي انتظرها العريس وأسرته طويلًا إلى ذكرى مؤلمة ستظل عالقة في أذهان كل من حضر الحفل، بعدما غاب العريس عن عروسه وأسرته في لحظات لم يتوقع أحد أن تكون الأخيرة في حياته.

وفاة عريس وفاة عريس سوهاج ازمة قلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

مشغولات ذهبية

5554 جنيها.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ترشيحاتنا

الفنان محمود عامر

أول تعليق من محمود عامر بعد أزمة التأمين الصحي | خاص

فعاليات ثقافية وفنية

عروض المهرجان القومي للمسرح المدرسي بقصر ثقافة دمنهور

آيتن عامر

آيتن عامر تواصل تصوير مسلسل «بيبي بوم» في الرياض استعدادًا لعرضه

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد