قطر تشدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة

شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، على ضرورة احترام سيادة دول الجوار، واحترام حرية الملاحة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار .

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم / الخميس / في طهران، مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ،ذكرت ذلك اليوم وكالة الأنباء القطرية (قنا) .

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لدولة قطر على استمرار مساعيها وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار.