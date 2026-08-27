بسبب مكان الركنة.. سيدة تستعين بشخصين لتحطيم زجاج سيارة طبيبة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين مجهولين لإحداثهما تلفيات عمداً بزجاج سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (محامى – مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر بتضرر موكلته (طبيبة "متواجدة حالياً خارج البلاد") من شخصين لقيامهما بكسر زجاج سيارتها عمداً حال قيام نجلها بركنها أمام العقار محل سكنهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإتهم جارة موكلته بتحريض المذكورين على إرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهم حول أماكن ركن السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سيدة ، شخصين "لهما معلومات جنائية")، وأقرت السيدة بتحريضها المذكورين على إرتكاب الواقعة لمنع الشاكية من ركن سيارتها مرة أخرى بذات المكان ، وبسؤال الآخرين أيدا ماسبق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.