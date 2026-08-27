طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطلب أجرة أزيد من المقرر بأحد المواقف ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق "لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/ الجارى، إبان تواجده بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.