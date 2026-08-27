خدعهم بشفرة لمحاولة الهرب.. القبض على لص حاول سرقة مستلزمات من مستشفى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ أمس 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من (القائمين على المستشفى المشار إليها) بأنه أثناء تواجد إثنين من العاملين بالأمن الإدارى بالمستشفى وعامل بمقر عملهم تلاحظ لهم قيام (عاطل ، مقيم بالفيوم ) بمحاولة سرقة بعض المتعلقات "خردة خاصة بأعمال التشطيب بالمستشفى" ، وحال قيامهم بالإمساك به قاومهم فحدث تشابك فى إطار السيطرة عليه وإستخرج شفرة كانت بحوزته وأحدث إصابة بنفسه بجرح بالرأس فى محاولة للهروب منهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وعرض الطرفين على النيابة





