بالقرب من جامعة الأزهر.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميني باص بالرصيف في القاهرة

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص تابعة للنقل الجماعي بالرصيف، أثناء سيرها بطريق الأوتوستراد، عقب سلم جامعة الأزهر، بالقرب من مطلع كوبري أكتوبر، في نطاق القاهرة.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث على طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، برفقة الجهات المختصة، للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

إصابة 7 أشخاص

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم.

وتعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.