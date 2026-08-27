أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

احتفل الفنان أحمد عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجته داليا خليل، ابنة الفنان صبحي خليل، من خلال رسالة خاصة شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن حبه وامتنانه لوجودها في حياته، كما استعاد مجموعة من الذكريات واللحظات التي جمعتهما على مدار الفترة الماضية.

ونشر أحمد عبد الوهاب فيديو تضمن عددًا من الصور واللقطات التي ظهر فيها برفقة زوجته في مناسبات وأوقات مختلفة، وبدت عليهما خلال المقطع أجواء من السعادة والمرح والانسجام، لتكشف الصور عن جانب من حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وكتب أحمد عبد الوهاب لزوجته في رسالته: «كل سنة وإنتي طيبة، وعيد ميلادك أحلى قفلة لموسم الصيف، ربنا يديم علينا نعمة وجودنا سوا، متقويين ببعض في كل حاجة وحشة وفرحانين مع بعض في كل الحلو».

ولاقت رسالة أحمد عبد الوهاب تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئة داليا خليل بعيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل لها المزيد من السعادة والنجاح، كما أشاد عدد من المتابعين بالكلمات التي اختارها الفنان للتعبير عن علاقته بزوجته.

أحمد عبد الوهاب وداليا خليل.. قصة دعم في مواجهة المرض

ويأتي احتفال أحمد عبد الوهاب بزوجته بالتزامن مع تذكر رحلة صعبة مرت بها داليا خليل خلال السنوات الماضية، بعدما خاضت تجربة علاج طويلة إثر إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية.

وسبق أن تحدثت داليا خليل عن تفاصيل تجربتها خلال ظهورها في برنامج «باب الخلق» مع الإعلامي محمود سعد، وكشفت أن بداية رحلتها مع المرض جاءت بأعراض ظنت في البداية أنها مرتبطة بنزلة برد، قبل أن تتطور حالتها وتستمر معاناتها لفترة طويلة.

وأوضحت داليا أن ارتفاع درجة حرارتها استمر لنحو عام ونصف، وكانت تتناول خافضات الحرارة بصورة متكررة، إلى أن ظهرت كتلة في جسدها، لتبدأ بعدها سلسلة من الفحوصات الطبية التي انتهت بتشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلة متقدمة.

وبحسب تصريحاتها السابقة، بدأت داليا رحلة العلاج الكيماوي عام 2016، واستمرت جلسات العلاج حتى عام 2018، وشهدت حالتها خلال تلك الفترة تحسنًا في بعض المراحل قبل أن تعود الأعراض من جديد.

ومع حدوث تحسن ملحوظ في حالتها بنهاية عام 2018، أوصى الأطباء بإجراء عملية زراعة نخاع، وهو ما دفعها إلى السفر إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات والاستعداد للعملية.

وكشفت داليا أن الطبيب المعالج في فرنسا، وبعد الاطلاع على ملفها الطبي، قرر عدم عودتها إلى مصر، وطلب منها البقاء من أجل سرعة إجراء العملية، قائلة في تصريحات سابقة إن الطبيب حذرها من خطورة مغادرة فرنسا، ليتم تحديد موعد العملية بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن عملية زراعة النخاع استغرقت نحو 6 ساعات، لتدخل بعدها مرحلة جديدة من العلاج والتعافي، وتستمر رحلة المتابعة الطبية لعدة سنوات.

داليا خليل: أسرتي سبب استمراري

وخلال حديثها عن أصعب مراحل رحلتها، أكدت داليا خليل أن الدعم الذي حصلت عليه من أسرتها كان من أهم العوامل التي ساعدتها على تجاوز الفترة الصعبة، مشيرة إلى وقوف والدها الفنان صبحي خليل ووالدتها وشقيقاتها إلى جوارها طوال فترة العلاج.

وأكدت أن المساندة النفسية التي وجدتها من أفراد أسرتها ساعدتها على عدم الاستسلام أو الانهيار في مواجهة المرض، خاصة خلال الفترات التي كانت تشهد فيها رحلة العلاج صعوبات وانتكاسات.

وبعد سنوات من العلاج والمتابعة، شهدت حالة داليا تحسنًا كبيرًا، وأصبحت تجربتها واحدة من أبرز المحطات التي تحدثت عنها في أكثر من مناسبة، خاصة فيما يتعلق بأهمية الدعم الأسري والتمسك بالأمل خلال الأزمات الصحية.

آخر أعمال أحمد عبد الوهاب

وعلى الجانب الفني، كان من بين أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي شارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، وتناول العمل مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ودارت أحداث المسلسل حول رحلة شخصية تواجه تحديات مرتبطة بالمرض وتأثيره في حياتها، إلى جانب الخط الدرامي العاطفي الذي جمع شخصية أحمد عبد الوهاب بالشخصية التي جسدتها الفنانة صبا مبارك.

وتزامن عرض العمل مع تداول الجمهور لبعض أوجه التشابه بين تفاصيل القصة الدرامية والتجربة التي مرت بها داليا خليل، خاصة في ظل معرفتهم السابقة برحلتها الطويلة مع المرض والعلاج.

ويواصل أحمد عبد الوهاب نشاطه الفني، بالتزامن مع حرصه على مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع جمهوره، بينما جاءت رسالته الأخيرة إلى زوجته في عيد ميلادها لتسلط الضوء على جانب مختلف من حياته، وتكشف عن حالة من المودة والدعم المتبادل بينهما بعد سنوات شهدت العديد من الذكريات والتحديات.