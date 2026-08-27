قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل أحدث سيارة لـ iCAUR العالمية بمدى 1000 كيلومتر
فائض البيض في مصر 40%.. وهذه حقيقة غسله والفرق بين الأبيض والبني
انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ النخيل في العجمي بالإسكندرية
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أوركيد سامي

احتفل الفنان أحمد عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجته داليا خليل، ابنة الفنان صبحي خليل، من خلال رسالة خاصة شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن حبه وامتنانه لوجودها في حياته، كما استعاد مجموعة من الذكريات واللحظات التي جمعتهما على مدار الفترة الماضية.

ونشر أحمد عبد الوهاب فيديو تضمن عددًا من الصور واللقطات التي ظهر فيها برفقة زوجته في مناسبات وأوقات مختلفة، وبدت عليهما خلال المقطع أجواء من السعادة والمرح والانسجام، لتكشف الصور عن جانب من حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وكتب أحمد عبد الوهاب لزوجته في رسالته: «كل سنة وإنتي طيبة، وعيد ميلادك أحلى قفلة لموسم الصيف، ربنا يديم علينا نعمة وجودنا سوا، متقويين ببعض في كل حاجة وحشة وفرحانين مع بعض في كل الحلو».

ولاقت رسالة أحمد عبد الوهاب تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئة داليا خليل بعيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل لها المزيد من السعادة والنجاح، كما أشاد عدد من المتابعين بالكلمات التي اختارها الفنان للتعبير عن علاقته بزوجته.

أحمد عبد الوهاب وداليا خليل.. قصة دعم في مواجهة المرض

ويأتي احتفال أحمد عبد الوهاب بزوجته بالتزامن مع تذكر رحلة صعبة مرت بها داليا خليل خلال السنوات الماضية، بعدما خاضت تجربة علاج طويلة إثر إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية.

وسبق أن تحدثت داليا خليل عن تفاصيل تجربتها خلال ظهورها في برنامج «باب الخلق» مع الإعلامي محمود سعد، وكشفت أن بداية رحلتها مع المرض جاءت بأعراض ظنت في البداية أنها مرتبطة بنزلة برد، قبل أن تتطور حالتها وتستمر معاناتها لفترة طويلة.

وأوضحت داليا أن ارتفاع درجة حرارتها استمر لنحو عام ونصف، وكانت تتناول خافضات الحرارة بصورة متكررة، إلى أن ظهرت كتلة في جسدها، لتبدأ بعدها سلسلة من الفحوصات الطبية التي انتهت بتشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلة متقدمة.

وبحسب تصريحاتها السابقة، بدأت داليا رحلة العلاج الكيماوي عام 2016، واستمرت جلسات العلاج حتى عام 2018، وشهدت حالتها خلال تلك الفترة تحسنًا في بعض المراحل قبل أن تعود الأعراض من جديد.

ومع حدوث تحسن ملحوظ في حالتها بنهاية عام 2018، أوصى الأطباء بإجراء عملية زراعة نخاع، وهو ما دفعها إلى السفر إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات والاستعداد للعملية.

وكشفت داليا أن الطبيب المعالج في فرنسا، وبعد الاطلاع على ملفها الطبي، قرر عدم عودتها إلى مصر، وطلب منها البقاء من أجل سرعة إجراء العملية، قائلة في تصريحات سابقة إن الطبيب حذرها من خطورة مغادرة فرنسا، ليتم تحديد موعد العملية بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن عملية زراعة النخاع استغرقت نحو 6 ساعات، لتدخل بعدها مرحلة جديدة من العلاج والتعافي، وتستمر رحلة المتابعة الطبية لعدة سنوات.

داليا خليل: أسرتي سبب استمراري

وخلال حديثها عن أصعب مراحل رحلتها، أكدت داليا خليل أن الدعم الذي حصلت عليه من أسرتها كان من أهم العوامل التي ساعدتها على تجاوز الفترة الصعبة، مشيرة إلى وقوف والدها الفنان صبحي خليل ووالدتها وشقيقاتها إلى جوارها طوال فترة العلاج.

وأكدت أن المساندة النفسية التي وجدتها من أفراد أسرتها ساعدتها على عدم الاستسلام أو الانهيار في مواجهة المرض، خاصة خلال الفترات التي كانت تشهد فيها رحلة العلاج صعوبات وانتكاسات.

وبعد سنوات من العلاج والمتابعة، شهدت حالة داليا تحسنًا كبيرًا، وأصبحت تجربتها واحدة من أبرز المحطات التي تحدثت عنها في أكثر من مناسبة، خاصة فيما يتعلق بأهمية الدعم الأسري والتمسك بالأمل خلال الأزمات الصحية.

آخر أعمال أحمد عبد الوهاب

وعلى الجانب الفني، كان من بين أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي شارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، وتناول العمل مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ودارت أحداث المسلسل حول رحلة شخصية تواجه تحديات مرتبطة بالمرض وتأثيره في حياتها، إلى جانب الخط الدرامي العاطفي الذي جمع شخصية أحمد عبد الوهاب بالشخصية التي جسدتها الفنانة صبا مبارك.

وتزامن عرض العمل مع تداول الجمهور لبعض أوجه التشابه بين تفاصيل القصة الدرامية والتجربة التي مرت بها داليا خليل، خاصة في ظل معرفتهم السابقة برحلتها الطويلة مع المرض والعلاج.

ويواصل أحمد عبد الوهاب نشاطه الفني، بالتزامن مع حرصه على مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع جمهوره، بينما جاءت رسالته الأخيرة إلى زوجته في عيد ميلادها لتسلط الضوء على جانب مختلف من حياته، وتكشف عن حالة من المودة والدعم المتبادل بينهما بعد سنوات شهدت العديد من الذكريات والتحديات.

أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

تطوير مصر

قفزة الـ 321%.. كيف صنعت تطوير مصر واحدا من أسرع معدلات النمو العقاري؟

جانب من الاحتفالية

اعتراف دولي من المنظمة العالمية بتصدر جامعة العلمين تعزيز الصحة في مصر وإفريقيا

جولة تفقدية للمجلس القومي للإعاقة بمحافظة الإسكندرية

ضمن أسرتي قوتي.. القومي للإعاقة يتفقد الخدمات الطبية والتأهيلية بالإسكندرية

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد