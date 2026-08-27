ضمن أسرتي قوتي.. القومي للإعاقة يتفقد الخدمات الطبية والتأهيلية بالإسكندرية

أجرى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وبحث سبل التكامل بين الخدمات وتيسير الوصول إليها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وفي إطار المبادرة القومية «أسرتي قوتي».

وشملت الجولة زيارة مستشفى الرمد العام بالإسكندرية، حيث تفقد وفد المجلس الخدمات التخصصية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وخدمات الفحص والتقييم والتأهيل البصري، وآليات تحديد احتياجات الحالات، إلى جانب المعينات البصرية المتاحة، ومنها النظارات التلسكوبية والمكبرات الإلكترونية والعدسات المكبرة، وفقا للاحتياجات البصرية المختلفة.

كما تفقد الوفد مكتب خدمة ذوي الإعاقة بالمستشفى، واطلع على الخدمات والتيسيرات المقدمة، ومن بينها نظام الأولوية، وأماكن الانتظار المخصصة، وإتاحة التواصل بلغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية وأعمال وتجهيزات الإتاحة بالمستشفى.

وناقشت الجولة عددا من المقترحات لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، من بينها حصر ورقمنة بيانات الخدمات والمستفيدين، والاستفادة من تحليل البيانات لتحديد الاحتياجات والفجوات وأولويات التدخل، وتعريف الأسر بالخدمات المتاحة وطرق الوصول إليها، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الخدمات الصحية والتأهيلية والرياضية وخدمات التخاطب وتنمية المهارات.

رفع مستوى الخدمات

كما زار وفد المجلس مركز التدخل المبكر بمستشفى أطفال الرمل، للتعرف على آليات تقديم الخدمات واحتياجات تطويرها، وتفقد عددا من العيادات والأقسام التخصصية، شملت عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم، وعيادة الإعاقة العصبية والحركية، وعيادة التخاطب وصعوبات التعلم، وعيادة التكامل الحسي وتنمية المهارات، وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الجولة تأتي استكمالا لزيارتها السابقة لمحافظة الإسكندرية، والتي وجهت خلالها الفنيين بضرورة المتابعة مع المحافظة وتقييم جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى سهولة وصولهم إليها والاستفادة منها، والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تحتاج إلى تطوير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن الجولة تأتي ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تستهدف التواصل المباشر مع الأسر، والتعريف بالخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها، ورصد احتياجاتهم ومشكلاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية، إلى جانب دعم عمليات الدمج من خلال متابعة تنفيذ الإتاحة في مختلف الجهات الخدمية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اهتمام المحافظة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيدة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة «أسرتي قوتي»، ومؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والمجلس والجهات المجتمعية لضمان تقديم خدمات متكاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية.

وشهد الجولة الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم والتأهيل بمديرية الشؤون الصحية، وداليا عاطف، المنسق العام لمبادرة «أسرتي قوتي» بالمجلس، والدكتور أحمد خطاب، مدير مستشفى الرمد العام، إلى جانب عدد من مسؤولي المستشفى والجهات المعنية.

وتأتي الجولة ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2026، والذي يتضمن عددا من اللقاءات والزيارات والفعاليات المتعلقة بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ أنشطة مبادرة «أسرتي قوتي»، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات الشريكة.