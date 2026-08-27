قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن أسرتي قوتي.. القومي للإعاقة يتفقد الخدمات الطبية والتأهيلية بالإسكندرية

جولة تفقدية للمجلس القومي للإعاقة بمحافظة الإسكندرية
جولة تفقدية للمجلس القومي للإعاقة بمحافظة الإسكندرية
الديب أبوعلي

أجرى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وبحث سبل التكامل بين الخدمات وتيسير الوصول إليها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وفي إطار المبادرة القومية «أسرتي قوتي».

وشملت الجولة زيارة مستشفى الرمد العام بالإسكندرية، حيث تفقد وفد المجلس الخدمات التخصصية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وخدمات الفحص والتقييم والتأهيل البصري، وآليات تحديد احتياجات الحالات، إلى جانب المعينات البصرية المتاحة، ومنها النظارات التلسكوبية والمكبرات الإلكترونية والعدسات المكبرة، وفقا للاحتياجات البصرية المختلفة.

كما تفقد الوفد مكتب خدمة ذوي الإعاقة بالمستشفى، واطلع على الخدمات والتيسيرات المقدمة، ومن بينها نظام الأولوية، وأماكن الانتظار المخصصة، وإتاحة التواصل بلغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية وأعمال وتجهيزات الإتاحة بالمستشفى.

وناقشت الجولة عددا من المقترحات لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، من بينها حصر ورقمنة بيانات الخدمات والمستفيدين، والاستفادة من تحليل البيانات لتحديد الاحتياجات والفجوات وأولويات التدخل، وتعريف الأسر بالخدمات المتاحة وطرق الوصول إليها، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الخدمات الصحية والتأهيلية والرياضية وخدمات التخاطب وتنمية المهارات.

رفع مستوى الخدمات

كما زار وفد المجلس مركز التدخل المبكر بمستشفى أطفال الرمل، للتعرف على آليات تقديم الخدمات واحتياجات تطويرها، وتفقد عددا من العيادات والأقسام التخصصية، شملت عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم، وعيادة الإعاقة العصبية والحركية، وعيادة التخاطب وصعوبات التعلم، وعيادة التكامل الحسي وتنمية المهارات، وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الجولة تأتي استكمالا لزيارتها السابقة لمحافظة الإسكندرية، والتي وجهت خلالها الفنيين بضرورة المتابعة مع المحافظة وتقييم جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى سهولة وصولهم إليها والاستفادة منها، والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تحتاج إلى تطوير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن الجولة تأتي ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تستهدف التواصل المباشر مع الأسر، والتعريف بالخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها، ورصد احتياجاتهم ومشكلاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية، إلى جانب دعم عمليات الدمج من خلال متابعة تنفيذ الإتاحة في مختلف الجهات الخدمية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اهتمام المحافظة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيدة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة «أسرتي قوتي»، ومؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والمجلس والجهات المجتمعية لضمان تقديم خدمات متكاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية.

وشهد الجولة الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم والتأهيل بمديرية الشؤون الصحية، وداليا عاطف، المنسق العام لمبادرة «أسرتي قوتي» بالمجلس، والدكتور أحمد خطاب، مدير مستشفى الرمد العام، إلى جانب عدد من مسؤولي المستشفى والجهات المعنية.

وتأتي الجولة ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2026، والذي يتضمن عددا من اللقاءات والزيارات والفعاليات المتعلقة بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ أنشطة مبادرة «أسرتي قوتي»، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات الشريكة.

ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الإسكندرية مبادرة أسرتي قوتي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محافظة الإسكندرية الدكتورة إيمان كريم مستشفى الرمد العام بالإسكندرية ذوي الإعاقات البصرية مستشفى أطفال الرمل الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

تطوير مصر

قفزة الـ 321%.. كيف صنعت تطوير مصر واحدا من أسرع معدلات النمو العقاري؟

جانب من الاحتفالية

اعتراف دولي من المنظمة العالمية بتصدر جامعة العلمين تعزيز الصحة في مصر وإفريقيا

جولة تفقدية للمجلس القومي للإعاقة بمحافظة الإسكندرية

ضمن أسرتي قوتي.. القومي للإعاقة يتفقد الخدمات الطبية والتأهيلية بالإسكندرية

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد