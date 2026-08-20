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إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
الديب أبوعلي

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء أمس، ورشة تدريبية بعنوان “بناء بيئة عمل آمنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة”، ضمن جولتها الميدانية في محافظة بورسعيد، الورشة تستهدف 55 مسؤولاً بالموارد البشرية بعدد من الشركات بالمحافظة، بهدف رفع وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مفاهيم الدمج داخل بيئات العمل.

 يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ضمن مشروع “إيدينا” الذي يُنفذ تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة العمل.


وقد ناقش التدريب، الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، وحاضر فيه الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني في مجال الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، ودوره في رسم السياسات العامة للدولة وإعداد البرامج والمشروعات الخاصة بقضايا الإعاقة، إلى جانب جهوده في رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها باحتياجات أصحاب الأعمال من الكوادر البشرية المؤهلة.


كما سلط التدريب الضوء على الحقوق التي كفلها القانون رقم (10) لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم داخل بيئات العمل، واستعرض أبرز الصور النمطية المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وكيف نجحت قدراتهم وإصرارهم في تغيير تلك المفاهيم لدى المجتمع. 


كذلك تناول التدريب المصطلحات المغلوطة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأشكال التمييز التي قد يتعرض لها المتقدمون للوظائف من ذوي الإعاقة خلال مراحل الإعلان عن الوظائف أو المقابلات الشخصية أو عمليات الفرز والتعيين، مؤكداً أهمية الدمج في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة المؤسسات.


وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة استمرار المجلس في تنفيذ هذا التدريب بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف بناء قدرات العاملين بالشركات والمؤسسات، وتعزيز وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم، بما يسهم في تهيئة بيئات عمل مناسبة للجميع، ويحقق تواصلاً فعالاً بين أفراد المؤسسة، ويرفع من معدلات الإنتاجية.


وأوضحت أن محافظة بورسعيد تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق سياسات الدمج والتمكين، فضلاً عن دورها الفاعل في تنفيذ المبادرات الوطنية المختلفة، موجهة الشكر للقيادة السياسية على حرصها المستمر على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية.


وأكدت “كريم” خلال كلمتها بالورشة التدريبية الدور المحوري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يقوم به من جهود لدعم قضايا الإعاقة وتعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.


وأضافت أن التمكين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير التيسيرات اللازمة وفقاً لنوع الإعاقة وطبيعة الاحتياج، مشيرة إلى أن المجلس أعد الاستراتيجية القومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تركز على رفع وعي الكوادر البشرية داخل مؤسسات الأعمال، وتعزيز جهود التوعية والدمج والتمكين.


وأوضحت أن المجلس ينفذ هذه الرؤية من خلال المبادرة القومية “أسرتي قوتي” التي ترعاها قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة انتصار السيسي، والتي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مختلف المستويات.
وأشارت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ألزم أصحاب الشركات والمصانع التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بتطبيق نسبة 5% في تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز فرص العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

والجدير بالذكر أن تدريب “بناء بيئة عمل آمنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة” يأتي ضمن مبادرة "إيدينا"، التي تستهدف تدريب أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية ومسؤولي التشغيل على بناء بيئات عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات المختلفة. 

الدكتورة إيمان كريم ورشة تدريبية الموارد البشرية التدريب قضايا الإعاقة

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