آيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير على البحر

شاركت الفنانة آيتن عامر صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”.

وخطفت آيتن عامر الأنظار بجمالها ورشاقتها بلوك كاجوال على البحر، مع شعر كيرلي وميك أب صباحي خفيف.

وشوقت الفنانة آيتن عامر جمهورها على صفحات التواصل الاجتماعي بطرح "كافر" جديد لأغانٍ من أشهر أعمال الفنان حسين الجسمي، في خطوة جديدة تؤكد اهتمامها المتزايد بالموسيقى وسعيها إلى تقديم تجارب غنائية مختلفة، بالتوازي مع نجاحاتها المستمرة في مجال التمثيل.

وضم الكوفر أغانى رعاك الله وتبقى لي ودق القلب وخطير وأهوالك ياشبه القمر، حيث أعادت آيتن عامر تقديمهما بصوتها وإحساسها، مع الحفاظ على الروح الأصلية للأغاني.