حكيم وحودة يفتتحان الموسم السابع من مزيكا صالونات

انطلق الموسم السابع من «مزيكا صالونات»، التجربة الموسيقية التي تجمع فنانين من مدارس وأنماط مختلفة في تجربة واحدة لصناعة أغنية كاملة من الصفر، وذلك من خلال الحلقة الأولى التي تحمل عنوان «وحشتنا يا أستاذ حكيم».

وتجمع الحلقة الافتتاحية ثلاثة أسماء من عوالم موسيقية مختلفة، هم المطرب حكيم، والمغني حودة، والملحن والموزع أحمد طارق يحيى، في تعاون موسيقي جديد يجمع بين خبرات وأساليب مختلفة داخل الاستوديو.

وكعادة «مزيكا صالونات»، تبدأ التجربة دون لقاءات مسبقة أو تحضير طويل، ليجد الفنانون أنفسهم أمام تحدٍ يعتمد على سرعة البديهة وقدرتهم على التعاون وتحويل الأفكار إلى عمل موسيقي متكامل.

وفي الموسم السابع، أصبح التحدي أصعب من المواسم السابقة، حيث يمتلك الفنانون 6 ساعات فقط بدلًا من 8 ساعات لصناعة الأغنية، بداية من كتابة الكلمات ووضع اللحن، مرورًا بالتوزيع، وصولًا إلى تصوير فيديو كليب جاهز للعرض.

وتقدم الحلقة الأولى حالة موسيقية مختلفة مع اجتماع حكيم وحودة وأحمد طارق يحيى، في تجربة تجمع أكثر من جيل وأسلوب موسيقي داخل الاستوديو، وتضعهم أمام تحدي تحويل الأفكار الأولية إلى أغنية جديدة خلال وقت قياسي.

ويأتي الموسم السابع استكمالًا لمسيرة مزيكا صالونات، الذي نجح على مدار 6 مواسم في جمع عشرات الفنانين من مختلف المشاهد الموسيقية، من الأندرجراند وحتى البوب، وخلق مساحة حقيقية للإبداع والتجريب.

ويضم الموسم الجديد 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من عوالم الراب والمهرجانات والبوب، من بينهم مروان بابلو، الناظر، أحمد سانتا، سنور، إسلام كابونجا، حمو المرشدي، ويزا منتصر، عمرو مصطفى، حكيم، هشام عباس، إلى جانب عدد من الفنانين من العالم العربي.

وتُعرض حلقات «مزيكا صالونات» حصريًا على YouTube، حيث تُطرح حلقة جديدة كل يوم ثلاثاء، بينما يُعرض الفيديو الموسيقي الخاص بكل حلقة يوم الخميس.

ومع انطلاق الموسم السابع، يواصل «مزيكا صالونات» تقديم تجربته القائمة على التعاون والتجريب وكسر المألوف، ليكشف في كل حلقة كيف يمكن أن تتحول الأفكار المختلفة إلى موسيقى حقيقية في 6 ساعات بس.