قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن
300 ألف شخص.. خطة من بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين
حق إنهاء الحياة.. فرنسا تقر قانونا للمساعدة على الموت
إعلام إيراني: السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس
أكسيوس: الجيش الأمريكي يدير ممراً سرياً لنقل النفط عبر مضيق هرمز
البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية
كفاح لا ينسى.. النصب التذكاري في مصر شاهد على قصة تأسيس الجيش الليبي
كيفية صلاة الحاجة وحكمها شرعًا .. دار الإفتاء تكشف طريقة أدائها
جاستن توماس: لا توجد أهداف أو استراتيجية واضحة لترامب منذ بداية الحرب الإيرانية
قانون مثير للجدل.. البرتغال تحظر النقاب في الأماكن العامة وغرامات للمخالفين
بالأسماء.. حركة قضائية جديدة في مجلس الدولة للعام 2026 /2027
هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم وحودة يفتتحان الموسم السابع من مزيكا صالونات

حودة وحكيم
حودة وحكيم
تقى الجيزاوي

 انطلق الموسم السابع من «مزيكا صالونات»، التجربة الموسيقية التي تجمع فنانين من مدارس وأنماط مختلفة في تجربة واحدة لصناعة أغنية كاملة من الصفر، وذلك من خلال الحلقة الأولى التي تحمل عنوان «وحشتنا يا أستاذ حكيم».

وتجمع الحلقة الافتتاحية ثلاثة أسماء من عوالم موسيقية مختلفة، هم المطرب حكيم، والمغني حودة، والملحن والموزع أحمد طارق يحيى، في تعاون موسيقي جديد يجمع بين خبرات وأساليب مختلفة داخل الاستوديو.

وكعادة «مزيكا صالونات»، تبدأ التجربة دون لقاءات مسبقة أو تحضير طويل، ليجد الفنانون أنفسهم أمام تحدٍ يعتمد على سرعة البديهة وقدرتهم على التعاون وتحويل الأفكار إلى عمل موسيقي متكامل.

وفي الموسم السابع، أصبح التحدي أصعب من المواسم السابقة، حيث يمتلك الفنانون 6 ساعات فقط بدلًا من 8 ساعات لصناعة الأغنية، بداية من كتابة الكلمات ووضع اللحن، مرورًا بالتوزيع، وصولًا إلى تصوير فيديو كليب جاهز للعرض.

وتقدم الحلقة الأولى حالة موسيقية مختلفة مع اجتماع حكيم وحودة وأحمد طارق يحيى، في تجربة تجمع أكثر من جيل وأسلوب موسيقي داخل الاستوديو، وتضعهم أمام تحدي تحويل الأفكار الأولية إلى أغنية جديدة خلال وقت قياسي.

ويأتي الموسم السابع استكمالًا لمسيرة  مزيكا صالونات، الذي نجح على مدار 6 مواسم في جمع عشرات الفنانين من مختلف المشاهد الموسيقية، من الأندرجراند وحتى البوب، وخلق مساحة حقيقية للإبداع والتجريب. 

ويضم الموسم الجديد 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من عوالم الراب والمهرجانات والبوب، من بينهم مروان بابلو، الناظر، أحمد سانتا، سنور، إسلام كابونجا، حمو المرشدي، ويزا منتصر، عمرو مصطفى، حكيم، هشام عباس، إلى جانب عدد من الفنانين من العالم العربي.

وتُعرض حلقات «مزيكا صالونات» حصريًا  على YouTube، حيث تُطرح حلقة جديدة كل يوم ثلاثاء، بينما يُعرض الفيديو الموسيقي الخاص بكل حلقة يوم الخميس.

ومع انطلاق الموسم السابع، يواصل «مزيكا صالونات» تقديم تجربته القائمة على التعاون والتجريب وكسر المألوف، ليكشف في كل حلقة كيف يمكن أن تتحول الأفكار المختلفة إلى موسيقى حقيقية في 6 ساعات بس. 

مزيكا صالونات حكيم حودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد