السعودية تؤكد مواصلة دعم الجيش اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة وردع الحوثيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية، والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشدد المالكي على استمرار دعم التحالف للجهود الرامية إلى بناء مستقبل اليمن، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي.

وأوضح أن الاعتداءات والممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، من حصار وتهجير قسري وتجويع ونهب للموارد وتسخيرها لما تسميه «المجهود الحربي»، إلى جانب الإساءة إلى شيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي وترويع النساء وتجنيد الأطفال، تمثل انتهاكات صارخة تسببت في معاناة طويلة للشعب اليمني.