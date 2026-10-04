رئيس العاصمة الإدارية: بيع 17 ألف فدان لنحو 500 مطور.. ولم يتبقَ سوى 25 مليون متر من أراضي المرحلة الأولى

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة باعت نحو 15 ألف فدان أو 17 ألف فدان للمطورين العقاريين، موضحًا أن هذه الأراضي كلها تقع ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة.

وتابع أن المرحلة الأولى كانت تضم نحو 200 مليون متر مربع، ولم يتبقَ منها حاليًا سوى نحو 25 مليون متر مربع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدد المطورين العقاريين في العاصمة الجديدة يصل إلى نحو 500 مطور، بينما يبلغ عدد المشروعات نحو 600 مشروع، موضحًا أن هناك مطورين متوسطين وكبارًا، وأن جميع أحجام وأنواع المطورين موجودة في العاصمة الجديدة.

وأوضح أن وصف ما يحدث في السوق العقاري بأنه «فقاعة» يُستخدم منذ أكثر من سبع أو ثماني سنوات، لكن ذلك لم يحدث، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري مختلف عن أي منطقة أخرى، وأنه سوق قوي يقوم على الطلب.

وأشار إلى أنه قد تحدث فترات من الهدوء عندما لا يتماشى الطلب مع القدرة الشرائية، لكن الفقاعة في بعض الأسواق تقوم على إطلاق فكرة أو منتج، ثم تنتهي بعد سنة أو سنتين قبل أن تعود مرة أخرى، وهو ما لا يراه في السوق المصري.

وأكد أن سوق العقارات في مصر حالة خاصة جدًا ولا يمكن مقارنته بأي سوق آخر، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري أو «المورجيدج» الذي تقوم عليه بعض الأسواق غير موجود في مصر بالصورة نفسها، وبالتالي يجب دراسة السوق المصري باعتباره حالة خاصة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تمثل التحدي الكبير للدولة، موضحًا أن معدلها يصل إلى نحو 2.5% سنويًا، أي أكثر من 2%، بما يعني نحو مليوني شخص وزيادة سنوية.

ولفت إلى أنه إذا كانت نسبة 1% فقط من هؤلاء من أصحاب القدرات المالية والمحتاجين إلى وحدات، فإن ذلك يعني طلبًا على نحو 20 ألف وحدة سنويًا لهذه الفئة، بينما المطورون لا يقدمون هذه الأعداد سنويًا، وبالتالي هناك طلب قائم.

وأوضح أن السوق مر بظروف سياسية متعددة، من بينها ثورتان وأعمال إرهابية وجائحة كورونا وغيرها، ومع ذلك ظل قويًا ومتماسكًا، ولم يشهد ما يحدث في أسواق أخرى من انسحاب المستثمرين أو تركهم استثماراتهم وإفلاسهم.