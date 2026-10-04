خالد عباس: شركة العاصمة سددت 37 مليار جنيه ضرائب للدولة خلال 10 سنوات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة سددت 37 مليار جنيه ضرائب للدولة على مدار السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الالتزامات الضريبية مستمرة مع دخول المنشآت مرحلة الإشغال.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الشركة تسدد الضريبة العقارية على الممتلكات التي تملكها، موضحًا أن ذلك يشمل مباني الحي الحكومي، ومدينة الفنون والثقافة، ومحطات التبريد، وغيرها من الأصول التابعة للشركة، بينما المساجد معفاة من الضريبة العقارية، لكن يجب تسجيلها ضمن الممتلكات.

وأوضح أن الضريبة العقارية لها حد أقصى ولا تُحسب بصورة متناسبة مع إجمالي حجم الاستثمارات التي نفذتها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول الاستفادة من أي تخفيضات متاحة، وكانت من أوائل الجهات التي سجلت للاستفادة من خصم قدره 25% قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر، مؤكدًا أنه سجل بالفعل واستفاد من الخصم.

ولفت إلى أن الشركة دفعت 8.5 مليار جنيه ضرائب خلال العام الماضي، ونحو 7.5 مليار جنيه خلال العام الحالي، موضحًا أن هناك تسوية تتم في نهاية العام بين مستحقات الإيجار والضرائب، وفيما يتعلق بالقيمة التقريبية للضريبة العقارية، أكد أنه لا يستطيع تحديد رقم محدد لها في الوقت الحالي.