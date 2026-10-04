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التموين: ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. و6 آلاف مفتش لمراقبة الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. و6 آلاف مفتش لمراقبة الأسواق

رغيف الخبز
رغيف الخبز
محمود محسن

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على ثبات أسعار رغيف الخبز وعدم المساس بوزنه، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير احتياجات المخابز من الأقماح لضمان انتظام إنتاج الخبز.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيتم إتاحة الأقماح للمخابز من خلال البورصة السلعية، مع توفير الكميات المطلوبة من المادة الخام اللازمة لإنتاج رغيف الخبز، بما يضمن استقرار منظومة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع أن الوزارة اتفقت على تكثيف متابعة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمخابز الخبز السياحي، في ظل استهلاكها أكثر من 500 ألف طن من الأقماح سنويًا، لافتًا إلى وجود نحو 10 آلاف مخبز حر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن نحو 40% من الشعب المصري لا يمتلكون بطاقات تموينية، وهو ما يجعل الرقابة على سوق الخبز السياحي وضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة أمرًا مهمًا.

وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة نقص وزن منذ تطبيق توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات بإجراءات رادعة، حيث تصل عقوبة مخالفة نقص وزن رغيف الخبز إلى الحبس لمدة عام والغرامة وفقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد أن الوزارة لديها نحو 6 آلاف مفتش على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأوزان والأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أحمد كمال وزارة التموين رغيف الخبز و الخبز المخابز

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