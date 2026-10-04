3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الدولار يعد أحد العوامل المؤثرة في أسعار الزيوت، إلى جانب تحركات الأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن جانبًا من احتياجات السوق من الزيوت يتم استيراده من الخارج.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن منظومة التموين توفر 3 أنواع من الزيوت المدعمة للمواطنين على بطاقات التموين، بأسعار مدعمة، حيث يبلغ سعر عبوة الزيت وزن 1.5 لتر نحو 56 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عبوة 700 مل نحو 27 جنيهًا، وعبوة 800 مل نحو 30 جنيهًا.

وتابع أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على دعم تمويني يصل إلى 200 جنيه، ويمكنها الاستفادة من السلع التموينية المقررة لها، ومن بينها الزيت، إلى جانب المكرونة والأرز وغيرها من السلع المتاحة ضمن منظومة الدعم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية المدعمة، من خلال تقديم دعم كبير للسلع، بالتوازي مع مبادرات خفض الأسعار وطرح كميات من السلع، ومن بينها الزيوت، بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد كمال استمرار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة التموين.