«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

أُطلِق الموسمُ السادس من برنامج "مزيكا صالونات" بحلقته الثانية، التي جمعت بين الفنان حودة بندق وفنان الراب تومي (Tommy)، في تجربة موسيقية تقوم على ابتكار أغنية كاملة خلال 6 ساعات فقط، دون أي تحضيرات مسبقة.

وجاءت الحلقة الثانية بعد افتتاح الموسم بالمطرب محمود الليثي في الحلقة الأولى، التي حصدت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد المزج بين أسلوب الليثي الخاص وأجواء البرنامج السريعة.

وتقدّم التجربة مساحة مفتوحة للفنانين لتبادل الأفكار وابتكار شكل جديد من الموسيقى في وقت محدود، حيث يبدأ اللقاء من نقطة الصفر ويتصاعد حتى إنتاج أغنية مكتملة، يتم تصويرها أيضًا خلال الوقت المخصص للتحدي.

وتُعرَض الحلقات تباعًا على قناة SIKA على يوتيوب، بواقع حلقة جديدة كل ثلاثاء، يتبعها عرض الفيديو المصوَّر الخاص بالأغنية يوم الخميس.

ويستضيف الموسم السادس مجموعةً متنوعة من الفنانين من مشاهد موسيقية مختلفة، بواقع 14 حلقة تضم 35 فنانًا، مع استمرار تقديم البرنامج من خلال الفنان شادي ألفونس.