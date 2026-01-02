50 مستوطنا إسرائيليا يطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين بمحافظة سلفيت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة بأن أكثر من 50 مستوطنا إسرائيليا هاجموا الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن رئيس مجلس قروي فرخة مصطفى حماد، أن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المنطقة الواقعة بين منازل المواطنين الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه شبان القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا مسجد السلام في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودنسوا حرمته.

وأضافت الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين التقطوا صورا جماعية داخل محراب مسجد السلام ببلدة دير بلوط، ودخلوه بأحذيتهم، معتبرة ذلك "انتهاكا لقدسية المكان واعتداء متعمدا على المساجد".

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية "بتحمل مسئولياتها في حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة عليها".