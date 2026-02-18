قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026

يترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المستحقات اعتبارًا من الاول من مارس 2026، بالتزامن مع دخول مع شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة.

موعد بدء صرف معاشات مارس 2026 في مصر

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الأحد 1 مارس 2026، موعدا رسميا لبدء عملية صرف المعاشات للمستحقين على مستوى الجمهورية، على أن تستمر عملية الصرف طوال أيام الشهر عبر كافة المنافذ المعتمدة.

ويستفيد من هذا الموعد ما يقرب من 11 مليون مواطن، حيث تشمل المنظومة الجديدة دخول فئات تقاعدت حديثا للاستفادة من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الذي بدأ تطبيقه الفعلي مع بداية العام الحالي.

أماكن صرف معاشات مارس 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عدة وسائل ميسّرة لصرف المعاشات، لتجنب التكدس وتسهيل الحصول على المستحقات، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي «ATM»

ـ فروع البنوك المختلفة

ـ مكاتب البريد المصري

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية

تفاصيل زيادة التأمينات والمعاشات 2026

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، تطبيق زيادات جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بهدف ربط قيمة الاشتراكات بالأجور الفعلية، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات مستقبلًا.

كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما بلغ الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه سابقًا.

قيمة المعاشات منذ 2019

تشير بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إلى أن خطة تطوير المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية ملحوظة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.

بينما تضاعف الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في خطوة تعكس التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك

يشير قانون 148 لسنة 2019 الى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، ومن أبرزها:

ـ العمالة غير المنتظمة

ـ عمال المقاولات والتشييد والبناء

ـ عمال الزراعة والفئات ذات الدخل غير المستقر.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

