الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا

عبدالله هشام

رفض النادي الأهلي الإستجابة إلي مطالب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للقلعة الحمراء بالحصول على كامل مستحقاته في عقده.

وأخطر النادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو بأن موقفه سليم في حال رفع شكوي إلى الفيفا والتمسك بالحصول على راتب الموسم ومستحقاته كاملة.

ويقدم ريبيرو الشكوى ضد النادى الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحصول على قيمة عقده بالكامل مع الأهلي بعد رحيله.

وتقاضى الإسباني خوسيه ريبيرو الشرط الجزائي في عقده بقيمة راتب 3 أشهر بمبلغ 258 ألف دولار  قبل أن يتراجع عن قراره.

ولجأ المدرب الإسباني إلي محام خاص وقرر التراجع عن الإتفاق مع النادي الأهلي وطالب بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وطالب الإسباني بتعويض عن فسخ النادي الأهلي العقد من جانبه لفقدانه فرصة تدريب أي فريق آخر بعد إقالته عقب مرور 3 أشهر فقط من توليه المهمة.

