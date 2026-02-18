مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا

رفض النادي الأهلي الإستجابة إلي مطالب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للقلعة الحمراء بالحصول على كامل مستحقاته في عقده.

وأخطر النادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو بأن موقفه سليم في حال رفع شكوي إلى الفيفا والتمسك بالحصول على راتب الموسم ومستحقاته كاملة.

ويقدم ريبيرو الشكوى ضد النادى الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحصول على قيمة عقده بالكامل مع الأهلي بعد رحيله.

وتقاضى الإسباني خوسيه ريبيرو الشرط الجزائي في عقده بقيمة راتب 3 أشهر بمبلغ 258 ألف دولار قبل أن يتراجع عن قراره.

ولجأ المدرب الإسباني إلي محام خاص وقرر التراجع عن الإتفاق مع النادي الأهلي وطالب بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وطالب الإسباني بتعويض عن فسخ النادي الأهلي العقد من جانبه لفقدانه فرصة تدريب أي فريق آخر بعد إقالته عقب مرور 3 أشهر فقط من توليه المهمة.