مواعيد مباريات الأهلي في شهر رمضان

يستعد جماهير النادي الأهلي لسهرات رمضانية رفقة فريقهم خلال المنافسات القادمة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي خلال شهر رمضان 6 مباريات قوية في إطار المنافسه المحلية والقارية والتي ستحسم بشكل كبير البطولات التي سيحصدها الأحمر في الموسم الحالي:

مباريات الأهلي في شهر رمضان

الأهلي ضد الجونة - الخميس 19 فبراير - الساعة 9:30 مساءً

الأهلي ضد سموحة - الاثنين 23 فبراير- الساعة 9:30 مساءً

الأهلي ضد زد - السبت 28 فبراير - الساعة 9:30 مساءً

الأهلي ضد المقاولون العرب - الخميس 5 مارس - الساعة 9:30 مساءً

الأهلي ضد طلائع الجيش - الاثنين 9 مارس - الساعة 9:30 مساءً

وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا فإن الأهلي على موعد مع مباراة قوية أمام الترجي التونسي في دور ربع نهائي البطولة أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.