توروب يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري

تشهد قائمة الأهلي عودة الظهير الأيمن أحمد عيد بعد انتهاء إيقافه، والذي أبعده عن المواجهة الأخيرة في الدوري أمام الإسماعيلي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ حصل اللاعب على الإنذار الثالث خلال لقاء البنك الأهلي.

ويستعيد الأهلي خدمات أحمد عيد، بعدما كان قد استعاد إمام عاشور في المواجهة الماضية أمام الجيش الملكي عقب انتهاء عقوبة إيقافه.

وتعاقد النادي الأهلي قد مع أحمد عيد لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من النادي المصري، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‏

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة التي تجمع بين الفريقين في الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، الموافق 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.