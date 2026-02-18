قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
جامعة سوهاج الأهلية تدعم ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير بتوزيع حاويات صديقة للبيئة للكليات

سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعاني رئيس جامعة سوهاج الاهليه انه دعمًا لفكر الاقتصاد الدائري، وترسيخًا لثقافة الحفاظ على البيئة داخل المجتمع الجامعي، تم توزيع حاويات صديقة للبيئة لكليات وادارات الجامعة، بهدف التخلص الآمن من المخلفات من خلال فرزها وفقًا لنوعها.

بما يسهم في إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع البيئي الاول.

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومقرر الأسبوع، ان رئيس الجامعة اشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئي والذي ظهر في تنفيذ الممارسات البيئية بالمعايير المطلوبة.

وذلك من خلال توزيع حاويات صديقة للبيئة، وتشجير محيط مبنى الجامعة وغيرها من الفعاليات البيئية من محاضرات ويوم طبي لمنسوبي الجامعة وغيرها.

وقدم الدكتور علاء يسري، عميد كلية العلوم، ومنسق الأسبوع، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للاسبوع البيئي لجعل الجامعة صديقة للبيئة ونموذجًا يحتذى به في حماية البيئة وتطبيق ممارسات مستدامة في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية.

ويحفز جميع المجتمع الجامعي على المشاركة الفاعلة لبناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

