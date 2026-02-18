جامعة سوهاج الأهلية تدعم ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير بتوزيع حاويات صديقة للبيئة للكليات

صرح الدكتور حسان النعاني رئيس جامعة سوهاج الاهليه انه دعمًا لفكر الاقتصاد الدائري، وترسيخًا لثقافة الحفاظ على البيئة داخل المجتمع الجامعي، تم توزيع حاويات صديقة للبيئة لكليات وادارات الجامعة، بهدف التخلص الآمن من المخلفات من خلال فرزها وفقًا لنوعها.

بما يسهم في إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع البيئي الاول.

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومقرر الأسبوع، ان رئيس الجامعة اشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئي والذي ظهر في تنفيذ الممارسات البيئية بالمعايير المطلوبة.

وذلك من خلال توزيع حاويات صديقة للبيئة، وتشجير محيط مبنى الجامعة وغيرها من الفعاليات البيئية من محاضرات ويوم طبي لمنسوبي الجامعة وغيرها.

جامعة سوهاج

وقدم الدكتور علاء يسري، عميد كلية العلوم، ومنسق الأسبوع، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للاسبوع البيئي لجعل الجامعة صديقة للبيئة ونموذجًا يحتذى به في حماية البيئة وتطبيق ممارسات مستدامة في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية.

ويحفز جميع المجتمع الجامعي على المشاركة الفاعلة لبناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.