غدا.. رئيس مدغشقر يزور روسيا

أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية " الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري محادثات في موسكو مع رئيس جمهورية مدغشقر الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا 19 فبراير الجاري.

وذكر الكرملين في بيان له أن بوتين ورئيس مدغشقر سيناقشان التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي سياق أخر ؛ أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرا الى أنه طالب من فريقه الترتيب لذلك.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية الثلاثاء - إن أفضل طريقة لتحقيق اختراق في ملف الأراضي هي أن ألتقي بوتين وجها لوجه.

وأشار الى أن الشعب الأوكراني سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابا أحاديا من منطقة دونباس وتسليمها إلى روسيا .

ولفت زيلينسكي إنه ليس من العدل أن يستمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام .

وأعرب عن أمله في أن يكون حديث الرئيس ترامب عن تحميله مسئولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارا .