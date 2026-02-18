قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
أخبار العالم

غدا.. رئيس مدغشقر يزور روسيا

رئيس مدغشقر
رئيس مدغشقر
محمود نوفل

أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية " الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري محادثات في موسكو مع رئيس جمهورية مدغشقر الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا 19 فبراير الجاري.

وذكر الكرملين في بيان له أن بوتين ورئيس مدغشقر سيناقشان التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي سياق أخر  ؛ أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرا الى أنه طالب من فريقه الترتيب لذلك.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية الثلاثاء - إن أفضل طريقة لتحقيق اختراق في ملف الأراضي هي أن ألتقي بوتين وجها لوجه.

وأشار الى أن الشعب الأوكراني سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابا أحاديا من منطقة دونباس وتسليمها إلى روسيا .

ولفت زيلينسكي إنه ليس من العدل أن يستمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام .

وأعرب عن أمله في أن يكون حديث الرئيس ترامب عن تحميله مسئولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارا .

مدغشقر روسيا الكرملين بوتين الرئيس الأوكراني

