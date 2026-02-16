قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرملين: بوتين على اتصال دائم بالوفد الروسي لضمان تنسيق الموقف قبل مفاوضات أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن الكرملين أن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين عشية مغادرته إلى جنيف لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستبحث مجموعة واسعة من القضايا بينها الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "تلقى الوفد الروسي تعليمات مفصلة من بوتين عشية مغادرته إلى جنيف."، مضيفا أن بوتين على اتصال دائم بالمفاوضين الروس حول أوكرانيا.

و أوضح بيسكوف  أن المفاوضات ستركز على قضايا رئيسية بما فيها الأراضي، مشيرا إلى أنه 

تم توسيع قوام الوفد الروسي إلى المفاوضات.

و يرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسؤولين آخرين

ستعقد الاجتماعات في إطار فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية والذي يرأسه كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.

عدم مشاركة ميدينسكي في مفاوضات أبو ظبي كان بسبب أنها تناولت قضايا أمنية تتعلق بالعسكريين.

وكان بيسكوف قد صرح يوم الجمعة الماضي بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير

و من جانبه،  صرّح مصدرٌ في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تُعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ولن تشارك فيها الأمم المتحدة.

الكارملين الوفد الروسي جنيف المفاوضات أوكرانيا

