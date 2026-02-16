قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأكيدا لما نشره صدى البلد في حركة المحافظين.. رحيل 8 محافظين بينهم الجيزة والبحر الأحمر
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار

شهدت القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس الأحد، إشادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

وجاءت القمة الإفريقية لتعكس إنجازات وتحركات فاعلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتشهد صدور قرار باستضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية لأول مرة.

كما شهدت القمة استضافة مصر لقمة الأعمال على هامش قمة منتصف العام التنسيقية.. إقرار رؤية وسياسة إفريقيا للمياه 2063 وما تتضمنه من مباديء طالبت بها مصر ومنها عدم إلحاق ضرر والتعاون واحترام القانون الدولي بالإضافة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية للمجلس حول السودان والصومال وصدور بيانين لدعم وحدة وسيادة البلدين.

وشهدت عقد جلسة غير رسمية حول السودان تحت الرئاسة المصرية للمجلس بمشاركة وزير خارجية السودان ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس السلم والأمن.

كما رفضت القمة الإفريقية الإجراءات الأحادية للاعتراف بأرض الصومال وتبني المواقف المصرية تجاه الصومال..وتقديم مصر التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن.. وتقرير أنشطة اللجنة التوجيهية للنيباد.

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

