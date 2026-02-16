القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار

شهدت القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس الأحد، إشادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

وجاءت القمة الإفريقية لتعكس إنجازات وتحركات فاعلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتشهد صدور قرار باستضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية لأول مرة.

كما شهدت القمة استضافة مصر لقمة الأعمال على هامش قمة منتصف العام التنسيقية.. إقرار رؤية وسياسة إفريقيا للمياه 2063 وما تتضمنه من مباديء طالبت بها مصر ومنها عدم إلحاق ضرر والتعاون واحترام القانون الدولي بالإضافة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية للمجلس حول السودان والصومال وصدور بيانين لدعم وحدة وسيادة البلدين.

وشهدت عقد جلسة غير رسمية حول السودان تحت الرئاسة المصرية للمجلس بمشاركة وزير خارجية السودان ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس السلم والأمن.

كما رفضت القمة الإفريقية الإجراءات الأحادية للاعتراف بأرض الصومال وتبني المواقف المصرية تجاه الصومال..وتقديم مصر التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن.. وتقرير أنشطة اللجنة التوجيهية للنيباد.