قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاجئ المستخدمين.. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra

هاتف Galaxy S26 Ultra
هاتف Galaxy S26 Ultra
لمياء الياسين

أصدرت شركة سامسونج فيديو تشويقيًا جديدًا للترويج لتحسينات كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra ، وخاصةً أداء تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة. لكن المفاجأة تكمن في أن المقطع الذي يُظهر هذه التحسينات تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل هو حقيقي بالفعل، أم أنه مجرد مؤثرات بصرية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي وهل استخدمت سامسونج الذكاء الاصطناعي لعرض الكاميرا المحسّنة لهاتف Galaxy S26 Ultra؟

سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

يأتي هذا الإعلان التشويقي في إطار حملة سامسونج الترويجية المكثفة قبل حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 25 فبراير 2026، حيث سيتم إطلاق سلسلة هواتف S26 رسميًا. يُظهر الفيديو الترويجي القصير تحسينات ملحوظة في تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التكبير، مما يجعل هاتف Galaxy S26 Ultra نقلة نوعية مقارنةً بميزات التصوير الليلي في الجيل السابق. 

ميزات هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

وتؤكد الصور على جودة اللقطات الساطعة والواضحة التي تم تصويرها في بيئات خافتة الإضاءة، مما يشير إلى أن نظام الكاميرا في الهاتف الرائد القادم سيقدم نتائج أفضل بكثير في ظروف الإضاءة الصعبة.
على الجانب الآخر يُعدّ قرار استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق قدرات كاميرا هاتف  Galaxy S26 Ultra الرائد القادم غريبًا للغاية، وقد أثار نقاشًا حول مدى انعكاس ما يراه المشاهدون للأداء الفعلي في الواقع.

كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra هاتف Galaxy S26 Ultra شركة سامسونج الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي حدث Galaxy Unpacked هواتف S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس اللبنانى

عون: لم نعد قادرين على تحمل النزاعات.. ولا نريد إلا مصلحة شعبنا

المعبر

20 ألف مصاب وجريح فلسطيني في أمس الحاجة للوصول للأراضي المصرية لتلقي العلاج

مكتبة الإسكندرية

برعاية رئاسية.. تفاصيل جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للإبداع

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد