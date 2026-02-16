تفاجئ المستخدمين.. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra

أصدرت شركة سامسونج فيديو تشويقيًا جديدًا للترويج لتحسينات كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra ، وخاصةً أداء تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة. لكن المفاجأة تكمن في أن المقطع الذي يُظهر هذه التحسينات تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل هو حقيقي بالفعل، أم أنه مجرد مؤثرات بصرية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي وهل استخدمت سامسونج الذكاء الاصطناعي لعرض الكاميرا المحسّنة لهاتف Galaxy S26 Ultra؟

يأتي هذا الإعلان التشويقي في إطار حملة سامسونج الترويجية المكثفة قبل حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 25 فبراير 2026، حيث سيتم إطلاق سلسلة هواتف S26 رسميًا. يُظهر الفيديو الترويجي القصير تحسينات ملحوظة في تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التكبير، مما يجعل هاتف Galaxy S26 Ultra نقلة نوعية مقارنةً بميزات التصوير الليلي في الجيل السابق.

ميزات هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

وتؤكد الصور على جودة اللقطات الساطعة والواضحة التي تم تصويرها في بيئات خافتة الإضاءة، مما يشير إلى أن نظام الكاميرا في الهاتف الرائد القادم سيقدم نتائج أفضل بكثير في ظروف الإضاءة الصعبة.

على الجانب الآخر يُعدّ قرار استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق قدرات كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra الرائد القادم غريبًا للغاية، وقد أثار نقاشًا حول مدى انعكاس ما يراه المشاهدون للأداء الفعلي في الواقع.