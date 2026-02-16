قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المندوه الحسيني: تعديل قانون الخدمة العسكرية لمسة وفاء للفدائيين في مواجهة خسة الإرهاب

النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب
النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل قانون الخدمة العسكرية ، المقدم من الحكومة، موضحا أنه ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو بمثابة لمسة وفاء لمن بذلوا أرواحهم في مواجهة خسة الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية.

وقال المندوه: المساواة بين شهيد الحرب وشهيد المعركة الإرهابية وفقا للتعديلات المطروحة، هو واجب دستوري ووطني تجاه من فقدوا عائلهم، وهو شيء مهم جداً ينص عليه هذا التعديل المقدم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أما الشق الثاني من التعديل، فهو تغليظ أو تشديد العقوبة  على من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وأرى أنها ضرورة دستورية ووطنية، لأنه من غير المنطقي أن تكون غرامة من تخلف عن تأدية الواجب العسكري زهيدة بهذا الشكل، فيبدو أن الدفاع عن الوطن هو خيار يمكن أن يشترى ببعض من الأموال.

واختتم المندوه كلمته،: أوافق من حيث المبدأ على شروع القانون، وأتمنى دائماً لبلدنا الأمن والأمان في وجود قواتها المسلحة الباسلة. 

ويهدف مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

روديجير

مستقبل روديجر مع ريال مدريد على المحك.. واهتمام أوروبي متزايد لضمه

حارس بنفيكا

حارس بنفيكا: هدفي في ريال مدريد لحظة تاريخية.. والمواجهة المقبلة ستكون أكثر إثارة

فينيسيوس جونيور

مانشستر يونايتد يغري فينيسيوس بعرض ضخم تمهيدًا لضمه في الصيف

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

