دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة

تولى الدكتور أحمد أنور العدل، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، منصب نائب محافظ القاهرة ، ليجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية في خدمة المجتمع المحلي بالعاصمة.



وشهدت مهام الدكتور العدل إدارة ملفات عدة خلال عمله السابق، منها التصالح في مخالفات البناء، الاستثمار، تطوير المدن، الصحة والتعليم، إضافة إلى إعداد ملفات لمبادرات وجوائز اليونسكو.

وأشرف على عدد من المبادرات التنموية البارزة مثل حياة كريمة والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

ويعرف الدكتور العدل بمزيج متميز من العمل العلمي والخبرة الإدارية، ما يؤهله لإدارة الملفات التنموية والاستراتيجية بالقاهرة بكفاءة، وتقديم حلول عملية للمشكلات المجتمعية بما يخدم المواطنين ويعزز التنمية المحلية