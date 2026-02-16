قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية

إيهاب عمر

أدى اللواء محمد سيد حسن علوان اليمين الدستورية محافظًا لأسيوط، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مراسم أداء اليمين للمحافظين الجدد، في إطار حركة التغييرات التي تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظات ودعم جهود الدولة في مسيرة التنمية الشاملة.

ويعد المحافظ الجديد من القيادات الأمنية التي تمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات المتنوعة؛ حيث ولد بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1989، ليلتحق بعدها بوزارة الداخلية ويبدأ رحلة مهنية تدرج خلالها في عدد من المواقع القيادية المهمة.

وشغل اللواء محمد سيد حسن علوان مناصب بارزة بقطاع الأمن الوطني في عدة محافظات، حيث تولى مسئولية مدير الأمن الوطني بأسيوط، ثم مدير الأمن الوطني بالدقهلية، كما عمل نائبًا لمدير الأمن الوطني بالقاهرة، قبل أن يتولى منصب مدير الأمن الوطني بالقليوبية، وهي مواقع أكسبته خبرات ميدانية واسعة في إدارة الملفات الأمنية والتنسيق بين الجهات المختلفة.

كما تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، أحد القطاعات الحيوية المعنية بشؤون الضباط والأفراد والإشراف الإداري والتنظيمي، بما يعكس خبرته في الإدارة المؤسسية وإدارة الموارد البشرية داخل جهاز بحجم وزارة الداخلية.

ويأتي تكليف اللواء محمد سيد حسن علوان محافظًا لأسيوط تتويجًا لمسيرته المهنية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل التنفيذي المحلي، تستهدف تعزيز الانضباط الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، إلى جانب دعم جهود الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للتنمية.

ومن المنتظر أن يشهد ملف التواصل المباشر مع المواطنين أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الاستجابة السريعة للشكاوى، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة في مختلف القطاعات.

اللواء محمد سيد حسن علوان اليمين الدستورية محافظًا لأسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي حركة التغييرات القيادات الأمنية

