زيلينسكي يوجه القوات الجوية الأوكرانية ووزير الدفاع بتنفيذ تدابير حماية إضافية

أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، أنه وجه القوات الجوية الأوكرانية ووزير الدفاع بتنفيذ تدابير حماية إضافية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الكرملين أن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين عشية مغادرته إلى جنيف لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستبحث مجموعة واسعة من القضايا بينها الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "تلقى الوفد الروسي تعليمات مفصلة من بوتين عشية مغادرته إلى جنيف"، مضيفا أن بوتين على اتصال دائم بالمفاوضين الروس حول أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن المفاوضات ستركز على قضايا رئيسية بما فيها الأراضي، مشيرا إلى أنه تم توسيع قوام الوفد الروسي إلى المفاوضات.

ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسؤولين آخرين.