قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء كينيا لعبد العاطي: نشيد بإعلاء مصر الحوار لتحقيق مصالح دول الحوض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٦ فبراير، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، وذلك خلال زيارته لنيروبى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وكينيا، مشدداً على اهتمام مصر بتكثيف التشاور والتنسيق مع كينيا في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ يناير ٢٠٢٥، منوهاً بأهمية التحضير الجيد للدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين، والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بما يسهم في تفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكيني، في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والدواء، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كينيا، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية، 

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي شنتها مصر بما يسهم في تمويل إنشاء السدود في كينيا، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية في المناطق الاقتصادية الخالصة، والنظر في إمكانية تأسيس خط بحري مشترك يربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر بالموانئ الكينية على المحيط الهندي.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، مرحباً بالخطوات الجارية في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقاً لقواعد القانون الدولي وبما يحافظ على مصالح جميع دول الحوض.

من جانبه أوضح الوزير الكيني أن بلاده تثمن الحوار والتعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل، مشيداً بموقف مصر الايجابي الداعي للحوار خلال اجتماعات الآلية التشاورية لاسيما الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخراً في بوروندي.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة البحيرات العظمى، حيث أكد وزير الخارجية أهمية تبني مقاربة شاملة تربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة. كما اتفق الوزيران على دعم السيادة فى كل من الصومال والسودان ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كينيا الاستثمارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون

خالد هاشم وزير الصناعة

وزير الصناعة: نستهدف التوافق مع الاستثمار على مشروعات محددة بدراسات جدوى

المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

شلبي يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد